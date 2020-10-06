Erzurumspor, altyapıdan Eyüp Oskan ile profesyonel sözleşme imzaladı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, altyapısında yetişen 17 yaşındaki Eyüp Oskan ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, altyapısında yetişen 17 yaşındaki Eyüp Oskan ile profesyonel sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdaki oyuncularımızdan Eyüp Oskan ile profesyonel sözleşme imzaladık. Takımımıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı. Oskan, daha önce Beşiktaş ile TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'un altyapılarında forma giymişti.

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