Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Antalya'daki Kampının İlk Bölümünü Tamamladı

Erzurumspor, Antalya'daki Kampının İlk Bölümünü Tamamladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lige verilen arada Antalya Belek'de gerçekleştirdiği kampın ilk bölümünü tamamladı.

Erzurumspor, Antalya'daki Kampının İlk Bölümünü Tamamladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lige verilen arada Antalya Belek'de gerçekleştirdiği kampın ilk bölümünü tamamladı.

Liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Erzurum temsilcisi, 10 gün süreyle burada çalışmalarına devam etti.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen kampta futbolcular, pas ile taktik ağırlıklı antrenmanlar yaptı.

Mavi-beyazlı ekip, verilen 4 günlük iznin ardından 2 Nisan'da tekrar Antalya'da kampa girecek.

Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Erzurumspor, bu maça kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Spor
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