Erzurumspor antrenmanlara başladı

Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Erzurumsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Erzurumsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmanlara başladı. Yoğun kar yağışı altında sürdürülen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.

Öte yandan antrenmandan 1 gün önce futbolculara ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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