Erzurumspor antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Erzurumspor antrenmanlara başladı

6 saat önce

Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Erzurumsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.

Erzurumspor antrenmanlara başladı, System.String[]

Korona virüs salgını nedeniyle 50 gündür çalışmalarını teknik ekibin vermiş olduğu antrenman programı dahilinde evden sürdüren Erzurumsporlu oyuncular, bugün itibariyle gruplar halinde çalışmalara başladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda BB Erzurumspor, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmanlara başladı. Yoğun kar yağışı altında sürdürülen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.


Öte yandan antrenmandan 1 gün önce futbolculara ve teknik heyete yapılan korona virüs testlerin tamamının negatif çıktığı öğrenildi. - ERZURUM

Türkiye Futbol Federasyonu, Dönüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 07:11 Kaynak: İHA

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