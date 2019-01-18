Erzurumspor, Atiker Konyaspor Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atiker Konyaspor
'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.
Yaklaşık bir saat süren antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Erzurum temsilcisi ile Atiker Konyaspor arasında Kazım Karabekir
Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ali Palabıyık
yönetecek.