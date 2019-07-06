Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı
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Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı

32 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir ile anlaşmaya vardı.

Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir ile anlaşmaya vardı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki stoper Aykut Demir ile anlaşma sağlandı.
1. Lig ekiplerinden Giresunspor ile sözleşmesi sona eren Aykut, Erzurum'a gelerek kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile görüştü.
Aykut Demir'in, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:02 Kaynak: AA
Aykut Demir, Twitter, Spor
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