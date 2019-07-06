Erzurumspor, Aykut Demir'le anlaştı
32 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir ile anlaşmaya vardı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:02 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aykut Demir
ile anlaşmaya vardı.
Kulübün Twitter
hesabından yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki stoper Aykut Demir ile anlaşma sağlandı.
1. Lig ekiplerinden Giresunspor
ile sözleşmesi sona eren Aykut, Erzurum'a gelerek kulüp başkanı Hüseyin Üneş ile görüştü.
Aykut Demir'in, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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