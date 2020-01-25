Erzurumspor, Balıkesirspor maçı tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak - Son Dakika

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Erzurumspor, Balıkesirspor maçı tribün gelirini depremzedelere bağışlayacak
6 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de yarın iç sahada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yapılacak maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:04 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1. Lig'de yarın iç sahada Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile yapılacak maçın tribün gelirini, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede zarar gören vatandaşlara bağışlayacak.
Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Üneş, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak yaraların bir an önce sarılması adına Balıkesirspor maçımızın hasılatını depremzede kardeşlerimize bağışlayacağız. Geçmiş olsun Türkiye'm." ifadelerini kullandı.
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