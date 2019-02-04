Erzurumspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı.



İdmanda ısınmanın ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.



Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.

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