Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Erzurumspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

10 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Erzurumspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 21. haftada 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı.

İdmanda ısınmanın ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale maçla antrenmanı tamamladı.

Mavi-beyazlı ekibin ligde Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve kondisyon çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:39 Kaynak: AA

Spor
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