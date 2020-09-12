Erzurumspor Başkanı Üneş: "Farnolle Türkiye'de önemli işlere imza atmış bir oyuncu" - Son Dakika

Erzurumspor Başkanı Üneş: "Farnolle Türkiye'de önemli işlere imza atmış bir oyuncu"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, kaleci Fabien Farnolle'nin transferine ilişkin, "Farnolle Türkiye'de çok önemli işlere imza atmış kaliteli bir oyuncu, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Erzurumspor Başkanı Üneş:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş, kaleci Fabien Farnolle'nin transferine ilişkin, "Farnolle Türkiye'de çok önemli işlere imza atmış kaliteli bir oyuncu, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Hüseyin Üneş, AA muhabirine, Gürcistan Milli Takımı'nın kalecisi Giorgi Makaridze ile ön protokol yaptıklarını, oyuncunun buna rağmen şartlara uymadığını ve kente gelmediğini söyledi.

Makaridze ile yapılan ön protokol hakkında bilgi veren Üneş, "Biz Makaridze ile ön protokol yaptık ve cezai maddesi var. Özel bir durum vardı ve Portekiz Ligi'ndeki şart oluşması halinde bizim futbolcumuz olacaktı. O şart oluştu ve Portekiz'de oynadığı takım ligden düşmüştü. Kulübün itirazı vardı ama onay gelince düştüler ve futbolcu otomatik bizim oldu." diye konuştu.

Üneş, Makaridze'ye başka kulüplerden de teklif gittiğini aktararak şunları söyledi:

"Makaridze Portekiz Ligi'nde yılın kalecisi seçilmişti bu yüzden en çok teklif ona geldi. Bu yüzden kafası karıştı veya karıştırıldı. Biz imzaya davet ettik, önce 'geleceğim' sonra 'gelmeyeceğim' dedi. Daha sonra da 'düşüneceğim' dedi. O arada da milli takım kampına gitti. Biz bu bu durumu riske edemezdik ama geleceğini umut ediyorum. Gelmezse de hukuki işlemler yavaştan başlıyor ve bu devam edecek."

"Farnolle bize ciddi katkılar sağlayacak"

Kalecinin gelmemesiyle bu mevki için ikinci kez plan yaptıklarını anlatan Üneş, şunları kaydetti:

"B planı oluşturup Farnolle'yi kadromuza dahil ettik. Farnolle Türkiye'de çok önemli işlere imza atmış kaliteli bir oyuncu, bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Makaridze gelirse beraber devam ederiz, gelmezse de şu anda halihazırda kalecimiz var. Farnolle'nin geçen sezonun ikinci yarısındaki performansı kafaları karıştırıyor olabilir ama önceki süreçlerine baktığımızda önemli işlere imza atmış, takımı Avrupa'ya giderken ciddi katkılar sağlamış biri. Bir takımda işler kötü gidince fatura kaleciye kesilir ama bizim iyi bir takımımız var ve Farnolle bize ciddi katkılar sağlayacak."

"Ömer, Süper Lig'e çıkmamıza katkı sağladı.

Ömer Şişmanoğlu'nun takıma tekrar dahil edildiğini hatırlatan Üneş, futbolcunun takıma geçen sezon önemli katkılar sunduğunu aktardı.

Ömer geçen sezon ilk yarıyı boş geçirdiği için çok eleştirildiklerini ifade eden Üneş, "Ama geçmişte yaptıkları ortadaydı. Biz ona çok fazla inandık, geldi ciddi anlamda çalışarak Süper Lig'e çıkmamıza katkı sağladı. Çok önemli maçlarda goller attı. Ömer'in Altay maçında attığı golü hayatım boyunca unutmayacağım. Sezon sonunda konuştuğumuzda belli konularda anlaşmakta zorluk çektik. Camiamız onu, o da bizi çok sevdi. Zaman açısından gecikmeli olsa da tekrar sözleşme yaptık. Süper Lig'de ciddi tecrübeleri var ve bugüne kadar ki tecrübelerinin üzerine koyarak takıma katkı vereceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor Başkanı Üneş: 'Farnolle Türkiye'de önemli işlere imza atmış bir oyuncu' - Son Dakika Spor

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