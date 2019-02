Erzurumspor, Başkentten 3 Puanla Dönmeyi Hedefliyor

YUNUS HOCAOĞLU - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor 'un teknik direktörü Mehmet Özdilek , hafta sonu deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçı kazanmanın, takımını puan olarak iyi bir noktaya getireceğini söyledi.Mehmet Özdilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bütün maçlarda güzel futbol oynadığını ancak bunu sonuca yansıtamadığını ifade etti.Ligin 23. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını anımsatan Özdilek, zor bir takıma karşı mücadele edeceklerini vurgulayarak "Bizim gibi bir galibiyet bir beraberlik alan takıma karşı oynayacağız. Onlar da devre arasında ligde kalma adına ciddi anlamda oyuncu transfer ettiler ama biz içeride ve dışarıda iyi oynayan bir takımız ve mücadele gücümüz hiçbir zaman değişmiyor. Bu maç rakip için ne kadar önemliyse bizim için bir kat daha önemli." dedi.Özdilek, Süper Lig'de birçok takımın puan olarak birbirine yakın durumda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:"Küme düşme kelimesini çok doğru bulmuyorum. 12 hafta var ve bu durum her takım için eşit mesafede gibi görünüyor. Bugün itibarıyla 29 puan alan takımlar da bu dalgalanmalar içinde olabilir. Çünkü 12 hafta 36 puan yapar ve çok büyük bir puan aralığı olur. Dolayısıyla takımlardaki puan aralığı çok olmadığı için gelgitlerin 8-10 takım arasında olacağını düşünüyorum. Geriden geliyoruz dolayısıyla baskı ve stresten buralarda oynamanın ne demek olduğunu biliyoruz. MKE Ankaragücü maçı, Beşiktaş , Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçlarından çok farklı olmayacak.""Takımıma inanıyorum"MKE Ankaragücü karşılaşmasını kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Özdilek, Demir Grup Sivasspor maçının ardından Ankaragücü maçını da kazanmanın önemli olacağını söyledi.Özdilek, şöyle devam etti:"Kazanmak için oynayacağız ve bu maçı kazanmanın bizi nerelere taşıyacağını çok net biliyoruz. Ben bu konuda takımıma inanıyorum. Kolay mı değil tabii ama nerede oynarsak oynayalım hiçbir müsabaka kolay değil. Yakaladığımız ivmeyi her geçen gün yukarılara doğru çıkarmaya çalıştık. İyi bir taraftar önünde oynayacağımızı düşünüyoruz ve bu ortamlara alışık takımız. Ümit ediyorum ki pazar günü arzuladığımız birçok şey sahada gerçekleşir.""Kaybedilen maçlarda her zaman dik durmaya çalıştık"Süper Lig'in ikinci yarısında iki yenilgi aldıklarını ve kötü bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Özdilek, kötü gidişata Demir Grup Sivasspor maçıyla son verdiklerini söyledi.Mehmet Özdilek, şöyle konuştu:"İkinci yarıya başlarken Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor maçları hiç beklemediğimiz mağlubiyetler oldu. Zaman zaman kaçırdığımız goller, beceriksizlikler ve oyun dışındaki farklı aktörler puan olarak bizim istediğimiz noktaya gelmemizi engelledi ama kaybedilen maçlarda her zaman dik durmaya çalıştık. Rizespor maçını aslında hiç konuşmak istemiyorum çünkü oyunun dışında gelişen neticeler maçın çok önüne geçti."Sivasspor'dan alınan 3 puanın çok önemli olduğunu anlatan Özdilek, bu galibiyetin hem teknik yönetim hem de Büyükşehir Belediye Erzurumspor camiası için moral olduğunu aktardı.Özdilek, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarına da değinerek, "Bu maçlardan puanlarla dönebilirdik ama reel olarak baktığımız zaman Demir Grup Sivasspor maçından aldığımız 3 puan bunları destekleme adına çok önemli bir müsabakaydı. Hem yukarıdaki takımlarla puan farkını daraltmak hem de öz güveni kazanma adına maçın başından sonuna kadar oyuncularımın baskıyı ve stresi düşündükleri anlar oldu. O ortam içinde öne geçip yakalanmak kolay bir durum değil ve hiçbir zaman oyun anlamında geri adım atmadık." şeklinde konuştu.