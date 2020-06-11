Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor - Son Dakika

Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftada sergileyecekleri performansla Süper Lig'in kapısını açmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktör Mehmet Özdilek, son 6 haftada sergileyecekleri performansla Süper Lig'in kapısını açmak istediklerini söyledi.

Mehmet Özdilek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen liglerin yeniden başlamasına ilişkin olarak kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, zor bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Bunun travmalarını uzun süre oyuncular üzerinde gördüklerini ama bertaraf etmek için de ciddi emek verdiklerini ifade eden Özdilek, şöyle konuştu:

"Futbol federasyonunun bize gönderdiği Yeni Futbola Dönüş Protokolü'nde artı 5 oyuncu değiştirme opsiyonu konuldu. Bu çok önemli bir opsiyon. Bundan sonraki süreçte mücadele içinde futbolcuların görev alacağı aşikar. Takım olgusuyla bu başarılı süreci noktalamak istiyoruz. 28 haftalık süreçte ligin yüzde 80'inin bittiği bir ortamda hedefine bir nebze ulaşmış bir takımdan bahsediyoruz. Son hafta 6 haftada bunu taçlandırmak en büyük dileğimiz."

Eskişehirspor karşılaşmasıyla lige başlayacaklarını anımsatan Özdilek, "Kendi evimizde saha avantajımızı kullanarak iyi başlamak istiyoruz. Her takım için başlangıç biraz zor olacak ama daha sağlıklı ve daha güvenli geçirmek için sahadaki mücadelenin içinde başından sonuna kadar olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş de Kovid-19 sürecinde takım olarak ciddi sıkıntılar yaşadıklarına işaret etti.

En özel 6 haftanın kendilerini beklediğini aktaran Üneş, "Sadece futbol değil, dünyadaki birçok sektör ciddi anlamda zarar gördü. Bundan futbol da nasibini aldı. Çok büyük kulüpler futbolcularıyla yeni anlaşmalar yapıyorlar veya sponsorları gelirlerini istiyor gibi şeyler oluyor. Bununla alakalı FIFA ve federasyonun aldığı kararlar var. Bizim de anlaştığımız sponsorumuz da liglere ara verildiğinden dolayı planlanan ödemelerde ciddi sıkıntılar oldu. Liglerin başlamasını bekliyoruz. Her kulüpte olduğu gibi bu süreçte biz de belli sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 05:01 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı ABD'de onaylanan 740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesinde dikkat çeken Türkiye ve F-35 detayı         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü         
21:01
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu         
20:12
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü         
20:05
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek         
19:21
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 23:39:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurumspor, çıkışını sürdürerek Süper Lig hedefine ulaşmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]