Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları

16 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da Akhisarspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 15 Nisan Pazartesi günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu ve tek kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz, Lokman Gör ve Taylan Antalyalı'nın katılmadığı idmanda, tedavisi tamamlanan İbrahim Akdağ takımla çalıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:47 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Spor
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