Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor'da Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Mavi-beyazlı oyuncular, bir saat süren antrenmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda pas ve taktiksel çalışma gerçekleştirdi.

Rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmana çıkmadı.

Futbolculardan taraftara davet

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, çekilen videoyla taraftarlarını Atiker Konyaspor maçına davet etti.

Ligin ilk yarısında tribünleri dolduran taraftarlardan desteklerini devam ettirmelerini isteyen oyuncular, kulüp binasının önünde kamera karşısına geçti.

Emrah Başsan, Taylan Antalyalı, Erhan Çelenk, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Pierre Kanstrup, Jasmin Scuk, Leo Schwechlen, Rashad Muhammed ve Lokman Gör, "Sen yoksan bir eksiğiz", "Maça bekliyoruz sizi", "Haydi maça" ve "Sizi çok özledik, sizler de bizi özlediniz. Cumartesi, Atiker Konyaspor maçına bütün taraftar ve şehrimizi davet ediyoruz. Haydi Konyaspor maçına." cümleleriyle taraftarları maça çağırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:33 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Spor
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