Erzurumspor'da Başkan Hüseyin Üneş istifa etti

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Başkan Hüseyin Üneş görevinden istifa etti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle seçime gidemeyecek kulüpte 2'nci Başkan Ömer Düzgün, başkan vekili olarak göreve devam edecek.

İstanbul'da yaşayan iş adamı Hüseyin Üneş, 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da dış ilişkiler sorumlusu olarak göreve başladı. Mavi-beyazlı kulübün Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 futbol sezonunda Üneş, 5 Ocak 2019 tarihinde yapılan genel kurulda başkanlığa seçildi. Üneş'in ilk sezonunda Erzurumspor, Süper Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştü.