Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yakutiye ilçesindeki tesislerde, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren mavi-beyazlı futbolcular, yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanı taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamladı.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 3 Şubat Pazar günü Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarınki antrenmanla da devam edecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Haftayı 14. Sırada Kapattı! İşte Güncel Puan Durumu

Lider Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-0 ile Geçti

Erzurumspor, Kasımpaşa Forması Giyen Samuel Eduok'la Anlaştı

PFDK'dan Fenerbahçeli Skrtel'e 3 Maç Ceza