Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika antrenman yapan Erzurum temsilcisi, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maç yaparak idmanını tamamladı.

Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan transfer edilen Samuel Emem Eduok da antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Çaykur Rizespor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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