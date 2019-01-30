Erzurumspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti.



Kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde idmana çıkan mavi-beyazlı ekip, koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.



Yaklaşık 1 saat 15 dakika antrenman yapan Erzurum temsilcisi, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maç yaparak idmanını tamamladı.



Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa'dan transfer edilen Samuel Emem Eduok da antrenmana katılarak takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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