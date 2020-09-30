Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile 3 Ekim Cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Sakatlığı biten Armando Sadiku ve Jugurtha Hamroun takımla çalışmalara katıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına akşam yapacağı ikinci antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
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