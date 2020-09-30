Erzurumspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.

Evi musluklarına kadar soyulan kadın komşularının duyarsızlığına isyan etti

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