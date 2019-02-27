Erzurumspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray
ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik ağırlıklı pas ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan defans oyuncusu Pierre Kanstrup, takımdan ayrı koştu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.