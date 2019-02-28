Erzurumspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları
34 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray
ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Karşılaşmanın oynanacağı Yakutiye
ilçesindeki Kazım Karabekir
Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetimindeki idmanda mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra pas çalışması ve taktik ağırlıklı yarı sahada çift kale maç yaptı.
Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan Pierre Kanstrup, takımdan ayrı çalıştı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın akşam aynı sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:07 Kaynak: AA
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