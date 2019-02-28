Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları

34 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da Galatasaray Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Karşılaşmanın oynanacağı Yakutiye ilçesindeki Kazım Karabekir Stadı'nda gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki idmanda mavi-beyazlı futbolcular, daha sonra pas çalışması ve taktik ağırlıklı yarı sahada çift kale maç yaptı.

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanında sakatlığı bulunan Pierre Kanstrup, takımdan ayrı çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın akşam aynı sahada yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:07 Kaynak: AA

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