Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı - Son Dakika Spor

Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı güldürdü.

Erzurumspor'da güldüren Beşiktaş maçı paylaşımı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşen BB Erzurumspor'un sosyal medya hesabı güldürdü.


Twitter hesabından yapılan gönderide üşüyen bir bebeğin videosu paylaşıldı. Tweet kısa süre içinde çok sayıda paylaşım aldı;



Rakibimiz

Erzurumspor Kulübü, Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:50 
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