Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Hedef Yatabare

Erzurumspor'da Hedef Yatabare

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor'un, Atiker Konyaspor'un golcü oyuncusu Yatabare için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Erzurumspor'da Hedef Yatabare, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren BB Erzurumspor'un, Atiker Konyaspor'un golcü oyuncusu Yatabare için teklifte bulunduğu öğrenildi. Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Atiker Konyaspor'un deplasmanda BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup ettiği maç öncesi her iki takım yöneticileri Yatabare için bir araya geldi. Erzurumspor yöneticileri, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Hilmi Kulluk'tan 33 yaşındaki forvet Mustapha Yatabare'yi istedi. Konyaspor yönetimini kaldığı otelde ziyaret eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve yöneticiler, Yatabare'nin transferinde yardımcı olunmasını talep ederken, Başkan Hilmi Kulluk'un takımın menfaatleri doğrultusunda anlaşılması, teknik heyetin onay vermesi ve futbolcunun da kabul etmesi halinde transfere sıcak baktığı öğrenildi. BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in, kendi oyun sisteminde 32 yaşındaki futbolcu ile çok daha iyi noktalara geleceklerini, özellikle 2-1'lik yenilgiden sonra transfer için ısrarcı olduğu ileri sürüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Mustapha Yatabare, Atiker Konyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
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