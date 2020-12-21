Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi - Son Dakika

Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi

21.12.2020 22:59
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi, System.String[]

B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Hüseyin Çimşir'i takımın başına getiren B.B. Erzurumspor, genç hocayla çıktığı 4 lig maçını da kaybederken, bu maçlarda gol de bulamadı. Çimşir en son Beşiktaş deplasmanında sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Erzurumspor'da Çimşir'in yerine düşünülen isim ise şuan için Hikmet Karaman. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Teknik Direktör, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi - Son Dakika Spor


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