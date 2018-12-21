Erzurumspor'da Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor
'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı futbolcuların daha sonra sırtlarına bağladıkları formaları kaptırmama mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Neşeli geçen oyunda kaybeden futbolcular beşer şınav çekme ile cezalandırıldı.
Taktik ağırlıklı pas ve top kapma çalışması yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:43 Kaynak: AA
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