Erzurumspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanında mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışmalarıyla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:51 - Kaynak: AA
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