Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.

Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Atiker Konyaspor, Erzurumspor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Avrupa Ligindeki Rakibi Benfica, Teknik Direktör Bruno Lage ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı Akhisarspor, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru'yu Transfer Etti

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Sneijder ile Görüştük Alanyaspor, Steven Caulker'i Renklerine Bağladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:16:33. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]