Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Atiker Konyaspor
'u konuk edeceği 18. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, koşu ve taktik çalışmaları yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, sezonun ikinci yarısının ilk maçında 20 Ocak Pazar günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:10 Kaynak: AA
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