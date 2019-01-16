Erzurumspor'da Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.



Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.



Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıp, taktik ağırlıklı maç yapan futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni transferleri Fransız forvet Rashad Muhammed ile Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup'un antrenmandaki hırsları dikkati çekti.



Öte yandan, rahatsızlığı bulunan Arsen Khubulov, idmanda yer almadı.

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