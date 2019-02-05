Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Medipol Başakşehir
'le yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinin yanındaki sahada teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat çalıştı.
Erzurum temsilcisinin tam kadro çıktığı antrenmanda, futbolcular koşu ve ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:21 Kaynak: AA
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