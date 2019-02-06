Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

8 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.

Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Tolga Ünlü antrenmanda yer almadı.

Ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana Demirspor Teknik Direktör Özat ile İlk Antrenmana Çıktı Beşiktaş, Bursaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Forma Şansı Bulamayan Ferdi Kadıoğlu, Damien Comolli'ye İsyan Etti Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında Göztepe'yi 1-0 Mağlup Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 21:09:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]