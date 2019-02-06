Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
8 dakika önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir
'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Mavi-beyazlı ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5'e 2 top kapma ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı bulunan Tolga Ünlü
antrenmanda yer almadı.
Ligin 21. haftasında, cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA
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