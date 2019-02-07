Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
24 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir
'le deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Mavi-beyazlı ekip, sakatlığı bulunan Tolga Ünlü
'nün katılmadığı ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul
'a gidecek.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:14 Kaynak: AA
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