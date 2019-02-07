Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı ekip, sakatlığı bulunan Tolga Ünlü'nün katılmadığı ve yaklaşık 1,5 saat süren idmanı, taktik ağırlıklı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Erzurum temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanın ardından İstanbul'a gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Yakutiye, Erzurumspor Kulübü, Başakşehir, Spor
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