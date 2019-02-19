Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz katılmadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA

Yakutiye, MKE Ankaragücü, Erzurumspor Kulübü, Spor
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