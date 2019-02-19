Erzurumspor'da Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı
50 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü
ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, bu maçın hazırlıklarına başladı. Yakutiye
ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Mavi-beyazlı takımın yaklaşık 45 dakika süren kondisyon ağırlıklı idmanına hafif sakatlığı bulunan Egemen Korkmaz
katılmadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 24 Şubat Pazar günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: AA
Antalyasporlu Yekta Kurtuluş, Doukara'nın Pozisyonunda VAR'ın Devreye Girmemesine İsyan Etti
Düşme Hattına Yaklaşan Göztepe, Evindeki Performansına Güveniyor
Bursaspor'da Sakatlığı Geçen Diafro Sakho Takımla Çalıştı
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı!