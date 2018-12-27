Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a Kiralandı

Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a Kiralandı

44 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, genç futbolcusu Osman Şahin'i sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Yeni Orduspor'a kiraladı.

Erzurumspor'da Osman Şahin Yeni Orduspor'a Kiralandı, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, genç futbolcusu Osman Şahin'i sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Yeni Orduspor'a kiraladı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 16. sırada tamamlayan mavi-beyazlı ekip, yapılacak yeni transferler için kadro derinliği oluşturmak için çalışmalara başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması konusundaki raporu doğrultusunda takımdan ayrılan ilk isim Osman Şahin oldu.

Erzurum temsilcisi genç futbolcu Şahin'i, sezon sonuna kadar TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor'a kiraladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:37 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Osman Şahin, Orduspor, Spor
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