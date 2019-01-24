Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile Yollar Ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı.





Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Özer Hurmacı ile yollar ayrıldı.



Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında kendi evinde oynadığı Atiker Konyaspor maçında teknik direktör Mehmet Özdilek tarafından oyundan alınmasına sinirlenen Özer Hurmacı, devre arasında stadı terk etti. Mehmet Özdilek, önceki gün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Hurmacı'nın cuma günü Beşiktaş maçı kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı. Bugün de mavi-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.



BB Erzurumspor, takım kaptanı Erhan Çelenk'in sözleşmesini de bir süre önce karşılıklı olarak feshetmişti.



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