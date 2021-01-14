Erzurumspor'da sakat futbolcuların durumu

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, Gabriel Obertan, Petrus Boumal ve Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kulüp doktoru Selçuk Gül, Gabriel Obertan, Petrus Boumal ve Ömer Şişmanoğlu'nun sakatlıkları hakkında açıklamada bulundu. Selçuk Gül, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ligin 18. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında alt adele kas için tendon yırtığı tespit edilen Obertan'ın 6-8 hafta, yine aynı maçta üst arka adelesinde birinci derece zorlanma olan Boumal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağını aktardı. Gül, kalça kasığı yırtığı olan Ömer Şişmanoğlu'nun da takımdan ayrı çalıştığını ve Kasımpaşa maçına yetiştirilmeye çalışılacağını kaydetti.

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