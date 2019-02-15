Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Erzurumspor'da Sivasspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan mavi-beyazlı futbolcular, kar yağışı altında yaklaşık 1,5 saat süren idmanı taktik ağırlıklı çift kale maç ile tamamladı.

Takım kaptanlarından Egemen Korkmaz'ın ısınma hareketleri sonrası ağrı hissetmesi üzerine düz koşu yaptığı antrenmanı kulüp başkanı Hüseyin Üneş ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 17 Şubat Pazar günü Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği ter antrenmanı ile tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Spor
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