Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 2. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 20 Eylül Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştiren mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek gözetiminde çalıştı.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını akşam yapacağı ikinci antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
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