Erzurumspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet, çabukluk ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

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