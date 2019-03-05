Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Dönemi

Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Dönemi

13 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:31 Kaynak: AA

Spor
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