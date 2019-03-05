Erzurumspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Dönemi
13 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı. Erzurumspor'un yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, basına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:31 Kaynak: AA
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