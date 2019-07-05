Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sezonu 2 Temmuz'da açan ve ilk antrenmanını altyapı ağırlıklı kadro ile gerçekleştiren Erzurum temsilcisinde takımın as kadrosundaki diğer futbolcular, bugünkü çalışmada yer aldı.
Teknik direktör Muzaffer Bilazer, antrenmandan önce futbolcularla tanıştı.
Mavi-beyazlı futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:14 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, 2 Temmuz, Spor
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