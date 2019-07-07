Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü.
Tatilden dönen futbolcuların da katıldığı antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı.
Takımı ziyarete gelen kulübün onursal başkanı Mehmet Sekmen de çalışmaları bir süre takip etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:00 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Spor
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