Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi de sona erdi

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra teknik direktör Yılmaz Vural'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Vural, mavi-beyazlıların bu sezon çalıştığı 5'inci teknik adamdı.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Yılmaz Vural dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.