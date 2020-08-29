Erzurumspor'dan Ağrı'da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 uzman çavuş için Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor başsağlığı mesajı yayımladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye İran sınırında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 20:29 - Kaynak: AA
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