Erzurumspor'dan Akhisarspor ve Antalyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 5 futbolcusunda yeni tip koronavirüs tespit edilen Akhisarspor ile kulüp alt yapı çalışanında Kovid-19 çıkan Antalyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından Akhisarspor için yayımlanan mesajda, "5 oyuncusunun Kovid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine verildi.

Erzurum temsilcisi Antalyaspor için ise, "Antalyaspor takımının Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan kulüp alt yapı çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.