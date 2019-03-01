Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Açıklama

Erzurumspor'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Açıklama

4 dakika önce

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, asistanaliz.com'un canlı yayınına bağlanarak olay açıklamalar yaptı.

Erzurumspor'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Açıklama, System.String[]


Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, asistanaliz.com'un canlı yayınına bağlanarak olay açıklamalar yaptı. Asistanaliz radyoda DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, DHA Muhabiri İbrahim Alioğlu ve moderatör Arda Ün'ün sorularını yanıtlayan B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın saatinin değiştirilmesiyle ilgili olarak herhangi resmi bir belgenin gelmediğini söyledi.

Kendilerine bu maçla ilgili resmi bir talebin gelmediğini belirten Dal, "Tüm futbolseverlerle paylaşmak istiyorum. 4 büyüklerin izlenmesini istediği maçlar hep akşam saatlerinde oynanır. İnsanlar ona göre programlarını yaparlar. Stattan olamayanlar evinden izler. TFF'nin ve yayıncı kuruluşun fikstür planlamasıyla oynadığı maçların saatleri belirlenir. Ankaragücü deplasmanının saatinin 19.00 olarak bilerek çıktık. Çarşamba günü şöyle bir şey duydum. Ne kulüp başkanımıza ne kulübümüze yayıncı kuruluştan federasyondan ne de Galatasaray'dan resmi bir talep gelmedi maçın saatinin değiştirilmesiyle ilgili olarak. Kulübe resmi bir evrak resmi bir belge gelmedi. 17.30-19.00 arası saat farkı durumu neden bu kadar büyüdü bilmiyorum. Bize bir talep gelseydi Erzurumspor bunu değerlendirirdi. Maça gelenlere güzel bir futbol izletmek bizim derdimiz bu saatten sonra bu. Artık bu konunun kapatılması hepimizin menfaatine" ifadelerini kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Maçı Hazırlıklarına Başladı Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama

Eşinden Boşandıktan Sonra Bunalıma Giren Emmanuel Eboue, Çocukluk Aşkı ile Evlenme Kararı Aldı Neymar, Başakşehir Forması Giyen Robinho'yu İdol Olarak Gördüğünü Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 17:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]