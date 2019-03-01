Erzurumspor'dan Galatasaray Maçı Öncesi Flaş Açıklama

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, asistanaliz.com'un canlı yayınına bağlanarak olay açıklamalar yaptı.





Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, asistanaliz.com'un canlı yayınına bağlanarak olay açıklamalar yaptı. Asistanaliz radyoda DHA Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, DHA Muhabiri İbrahim Alioğlu ve moderatör Arda Ün'ün sorularını yanıtlayan B.B. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacakları Galatasaray maçı öncesi karşılaşmanın saatinin değiştirilmesiyle ilgili olarak herhangi resmi bir belgenin gelmediğini söyledi.



Kendilerine bu maçla ilgili resmi bir talebin gelmediğini belirten Dal, "Tüm futbolseverlerle paylaşmak istiyorum. 4 büyüklerin izlenmesini istediği maçlar hep akşam saatlerinde oynanır. İnsanlar ona göre programlarını yaparlar. Stattan olamayanlar evinden izler. TFF'nin ve yayıncı kuruluşun fikstür planlamasıyla oynadığı maçların saatleri belirlenir. Ankaragücü deplasmanının saatinin 19.00 olarak bilerek çıktık. Çarşamba günü şöyle bir şey duydum. Ne kulüp başkanımıza ne kulübümüze yayıncı kuruluştan federasyondan ne de Galatasaray'dan resmi bir talep gelmedi maçın saatinin değiştirilmesiyle ilgili olarak. Kulübe resmi bir evrak resmi bir belge gelmedi. 17.30-19.00 arası saat farkı durumu neden bu kadar büyüdü bilmiyorum. Bize bir talep gelseydi Erzurumspor bunu değerlendirirdi. Maça gelenlere güzel bir futbol izletmek bizim derdimiz bu saatten sonra bu. Artık bu konunun kapatılması hepimizin menfaatine" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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