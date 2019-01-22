Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Göğüs Reklamı Anlaşmazlığı Açıklaması

Erzurumspor'dan Göğüs Reklamı Anlaşmazlığı Açıklaması

29 dakika önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşanan Anka Jeneratör firması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Erzurumspor'dan Göğüs Reklamı Anlaşmazlığı Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, göğüs reklamı konusunda anlaşmazlık yaşanan Anka Jeneratör firması hakkında hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 Ağustos 2018 tarihinde, 2018-2019 futbol sezonuna ilişkin reklam haklarının pazarlanması konusunda Emrehan Organizasyon'la protokol imzalandığı kaydedildi.

Göğüs reklamıyla ilgili sözleşme yapılan Anka Jeneratör'ün, yükümlülüklerini yerine getirmediği ileri sürülerek, "12 Aralık 2018 tarihli reklam sözleşmesinde kararlaştırılan ve üzerine düşen taahhütleri yerine getirmediğinden, Emrehan Organizasyon'un talebi doğrultusunda, kulübümüz tarafından Anka Jeneratör'ün göğüs reklamının kullanılmaması kararı alınmıştır." denildi.

Konuyla ilgili yargıya gidildiği vurgulanırken, "Adımızı kullanarak reklamını yapmaya devam eden Anka Jeneratör firması hakkında, hem Emrehan Organizasyon hem de kulübümüz tarafından hukuki süreç başlatılmış bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Spor
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