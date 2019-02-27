Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Obertan İçin Özel Klip

Erzurumspor'dan Obertan İçin Özel Klip

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde renklerine kattığı Gabriel Obertan'ın doğum gününü yayınladığı video ile kutladı.

Erzurumspor'dan Obertan İçin Özel Klip, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ara transfer döneminde renklerine kattığı Gabriel Obertan'ın doğum gününü yayınladığı video ile kutladı.

Mavi-beyazlı takım, 26 Şubat'ta 30 yaşına giren yeni transferi Gabriel Obertan için video hazırladı.

"Doğum günün kutlu olsun Gabriel Obertan" başlığıyla kulübün resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda Obertan'ın antrenmanda çekilen görüntüleri ile Demir Grup Sivasspor maçında attığı gol sonrası yaşadığı sevince yer verildi.

Görüntülerde, deneyimli oyuncunun "Ben Gabriel Obertan. Bundan önce büyük kulüplerde oynadım ama şimdi Erzurumspor için varım. Süper Lig'de kalmamız için savaşmaya hazırım. Ben geldim, başarı da gelecek." ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde daha önce İngiltere'de Manchester United ve Newcastle United ile Fransa'da Bordeaux ve Lorient takımlarının formalarını da giyen Fransız futbolcu Obertan, ara transfer döneminde Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından kadroya katılmıştı.

Obertan, forma giydiği 4 maçta, Erzurum temsilcisi adına bir gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:54 Kaynak: AA

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