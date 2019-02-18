Erzurumspor'dan Şehit Umut Öznütepe İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için başsağlığı mesajı yayımladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Zeytin
Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade
Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün resmi Twitter
hesabından yayımlanan taziye mesajında, Öznütepe'nin şehit olduğu haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Mesajda şu ifadelere yer verildi:
"Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda şehit olmuştur. Dadaşımız, şehidimiz Umut kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:16 Kaynak: AA
Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Ardeşen'de İntihar
Sunucu Seda Akgül'den Şaşırtan İtiraf: Vücut Çalışan Erkekler Buluşmak İçin Mesaj Atıyor
Hackerların Yeni Gözdesi İnternet Bağlantılı Buzdolapları Oldu