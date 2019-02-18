Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Şehit Umut Öznütepe İçin Taziye Mesajı

Erzurumspor'dan Şehit Umut Öznütepe İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erzurumspor'dan Şehit Umut Öznütepe İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde devam eden operasyonlarda şehit olan Erzurumlu Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yayımlanan taziye mesajında, Öznütepe'nin şehit olduğu haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda şehit olmuştur. Dadaşımız, şehidimiz Umut kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:16 Kaynak: AA

Piyade, Güncel
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