Erzurumspor'dan, Sivaspor'a anlamlı "hoş geldiniz" mesajı

Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, kırmızı-beyazlı kulübe, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas ve Erzurum kongrelerinin hikayesinin anlatıldığı kliple "hoş geldin" mesajı verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum ve Sivas kongrelerinin toplanma amacının anlatıldığı klipte, kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." kararına da yer verildi.

Klipte, "Tarihin sayfalarında aynı kader etrafında birleşen bu iki aziz şehir, diğer kentler gibi Süper Lig'de de Anadolu'nun kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Anadolu'nun kadim şehri Sivas'ın futboldaki temsilcisi Demir Grup Sivasspor'u şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız." ifadelerine yer verildi.