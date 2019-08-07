Erzurumspor'dan SMS kampanyası

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mali sorunların aşılması amacıyla SMS kampanyası başlattı.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mali sorunların aşılması amacıyla SMS kampanyası başlattı.

Mavi-beyazlı ekibin "Şimdi takımımıza destek zamanı" sloganıyla başlattığı kampanyaya SMS atarak katılmak isteyenler, "Bağış" yazıp 2527'ye göndererek kulübe 10 lira destek sağlayabilecek.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, tesislerde düzenlediği basın toplantısında, transferlerle ligin en iyi kadrosunun Erzurumspor tarafından kurulduğunu belirtti.

Önümüzdeki yıl Süper Lig'de olacaklarını düşündükleri için kadroyu da buna göre dizayn etmeye çalıştıklarını aktaran Üneş, şunları kaydetti:

"Ekonomik anlamda kulüp için ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Bu süreçten sonra inanıyoruz ki büyük Erzurumspor ailesi ve en değerli parçası olan taraftarları karınca kararınca imkanları doğrultusunda bu işe destek verecek. El birliği ile önümüzde görünün sıkıntılı süreci de hep beraber aşacağız."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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