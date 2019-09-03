Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür
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Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.

Erzurumspor'dan Taylan Antalyalı'ya teşekkür, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gatasaray'a transfer olan Taylan Antalyalı'ya, kulübe katkılarından dolayı mesajla teşekkür etti.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllığına anlaşma sağlayan Antalyalı'ya Erzurumspor'a katkıları için teşekkür edildi.

"Teşekkürler Taylan Antalyalı" fotoğrafıyla futbolcusuna veda eden mavi-beyazlı ekip açıklamada, "Erzurumspor'umuza katkıların için teşekkürler Taylan Antalyalı. Yolun açık olsun." ifadesine yer verildi.

Antalyalı, geçen sezon Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de mavi-beyazlı ekiple çıktığı maçlarda 3 asist yapıp 6 gol atarken, bu sezon geride kalan 3 maçta 1 gol, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Twitter, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:32 Kaynak: AA
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