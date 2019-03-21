Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Yabancı Oyuncu Kontenjanı Açıklaması

Erzurumspor'dan Yabancı Oyuncu Kontenjanı Açıklaması

1 saat önce

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yabancı oyuncu kontenjanının sınırlandırılmasıyla ilgili bir açıklamaları olmadığını söyledi.

Erzurumspor'dan Yabancı Oyuncu Kontenjanı Açıklaması, System.String[]
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, yabancı oyuncu kontenjanının sınırlandırılmasıyla ilgili bir açıklamaları olmadığını söyledi.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 'Yabancı kontenjanının 8 ile sınırlanması son derece mantıklı. Toplantıda bu görüşü Çaykur Rizespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor ve Göztepe paylaştı' ifadelerine kulüp olarak katılmadıklarını kaydetti.

Bugün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında yabancı futbolcu sınırlaması olmaması gerektiği yönünde karar alınması ve bu kararın uzun vadeli olarak sürmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirten Dal, "Fikret Orman başkanlığında yapılan toplantıda birçok kulübümüz gibi sınırlama olmaması gerektiğini, mevcut sistemin aynen devam etmesini, eğer bir sınırlama getirilecekse kademeli olarak tüm kulüplerin ortak çalışması sonucu bir karar alınması ve bunun uzun süreli olması gerektiğini ifade ettik." diye konuştu.

Dal, toplantı sonrasında Fikret Orman'ın da konuyla ilgili 'Üç kulübümüz hariç tüm kulüplerimiz mevcut sistemin devamını istiyor' yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Fikret Orman gerekli açıklamayı yapmıştır. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yabancı sınırlamasıyla ilgili bugün bazı yayın organlarında çıkan 'Erzurumspor yabancı sınırına karşı' ifadesi kulübümüze ait değildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:19 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşte Yabancı Kuralının Değişmesini İsteyen Kulüpler! Kulüpler Birliğinden Yabancı Sınırı Açıklaması! Jorge Sampaoli Maaşını Kulübüne İade Etti MHK, Yardımcısına Küfreden Fırat Aydınus'un Üzerini Çizdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 20:31:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'dan Yabancı Oyuncu Kontenjanı Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]