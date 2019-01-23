Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Erhan Çelenk ile Yollarını Ayırdı

Erzurumspor, Erhan Çelenk ile Yollarını Ayırdı

48 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı.

Erzurumspor, Erhan Çelenk ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan Çelenk ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün internet sitesinden "Güle Güle Kaptan" başlığıyla yapılan açıklamada, takımda bir süre kaptanlık da yapan Erhan Çelenk'in kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaptanımız Erhan Çelenk'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, kazanılan şampiyonluklardaki unutulmaz katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Erhan Çelenk'i 2015-2016 sezonu öncesi Darıca Gençlerbirliği'nden kadrosuna katmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Spor
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