Son Dakika Haberleri: Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı
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Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı

1 saat önce

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girildiği ifade edildi.

Erzurumspor, Erkan Sözeri ile anlaşma sağladı, System.String[]

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada Muzaffer Bilazer ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışına girildiği ifade edildi.


Yapılan görüşmeler sonucu teknik direktör Erkan Sözeri ile anlaşmaya varıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Muzaffer Bilazer hocamızın ayrılışının ardından birçok değerli teknik direktör ile temaslarımız oldu. Belli aşamaya geldiğimiz adaylarla anlaşma sağlayamadık. Yeniden gerekli değerlendirmeleri yaparak o süreçte Giresunspor'dan ayrılmış Erkan Sözeri ile anlaştık. Hocamıza, teknik heyetine hoş geldiniz diyor, Erzurumspor'umuza ve camiamıza hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz."


Açıklamada, bugün yapılacak antrenmanda takımın başında Erkan Sözeri ve ekibinin bulunacağı belirtildi.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:50 
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